Судья на вышке взорвал Сеть, поймав мяч во время игры на Australian Open (видео)

Курьезный случай произошел 26 января, в среду, во время четвертьфинального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Во время одного из розыгрышей, Оже-Альяссим неудачно сыграл у сетки – мяч после его удара полетел аккурат в судью на вышке француза Дамьена Дюмусуа.
Однако рефери не растерялся – не просто увернулся от мяча, но и ловким движением руки поймал его намертво.
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Трибуны разразились овацией.
- "Ничего сего – поймал. Судье должны выписать премию за помощь боллбоям".
- "Медведев думал, что это он сорвал овации – как же он заблуждался", – пишут в комментариях под этим видео болельщики.
Напомним, Australian Open продлится до 30 января. Прошлогоднего победителя турнира Новака Джоковича в этот раз не допустили к соревнованиям, депортировав из Австралии за нарушение карантинных ограничений.