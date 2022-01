На таку перемогу Австралія чекала 44 роки! Неймовірний успіх Ешлі Барті

Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті довела, що вона найкраща у світі. Ешлі стала переможцем домашнього турніру "Великого шолома" Australian Open.

У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії Барті обіграла американку Даніель Коллінз, зумівши відігратися у другому сеті з рахунка 1:5.

Поєдинок тривав півтори години і завершився з рахунком – 6:3, 7:6 (7:2) на користь 25-річної австралійки.

