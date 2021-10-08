Сексуальная даже на больничной койке: красотка-теннисистка перенесла операцию

Заметно, что перед тем, как сделать фото, Фанни привела себя в порядок и не забыла добавить безразмерной медицинской рубашке вызывающее декольте.
"Я уже довольно давно боролась с моим запястьем. Я пыталась вернуться и поиграть в этом году, но не смогла прожить и недели без боли в запястье.
Это был мой последний вариант, и решение выбрать операцию всегда было нелегким. К сожалению, это был единственный способ вернуться и заняться спортом, который я люблю", – рассказала о причинах операции теннисистка.
Одной из первых у нее в комментариях отметилась другая теннисистка Эжени Бушар, отметив внешний вид: "Почему твой халат такой стильный".
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