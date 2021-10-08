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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Сексуальна навіть на лікарняному ліжку: красуня-тенісистка перенесла операцію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 15:20
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Угорська тенісистка Фанні Штоллар розповіла своїм підписникам про перенесену операцію. Спортсменка звернулася до фанатів прямо з палати. І виглядає вона – фантастично!
Фанні Штоллар перенесла операцію
Фанні Штоллар перенесла операцію / Фото: Instagram

Помітно, що перед тим, як зробити фото, Фанні привела себе в порядок і не забула додати безрозмірній медичній сорочці зухвале декольте.

"Я вже досить давно боролася з моїм зап'ястям. Я намагалася повернутися і пограти в цьому році, але не змогла прожити і тижня без болю в зап'ясті.

Це був мій останній варіант, і рішення вибрати операцію завжди було нелегким. На жаль, це був єдиний спосіб повернутися і зайнятися спортом, який я люблю ", – розповіла про причини операції тенісистка.

Однією з перших у неї в коментарях відзначилася інша тенісистка Ежені Бушар, зазначивши зовнішній вигляд: "Чому твій халат такий стильний".

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