Сексуальна навіть на лікарняному ліжку: красуня-тенісистка перенесла операцію

Помітно, що перед тим, як зробити фото, Фанні привела себе в порядок і не забула додати безрозмірній медичній сорочці зухвале декольте.
"Я вже досить давно боролася з моїм зап'ястям. Я намагалася повернутися і пограти в цьому році, але не змогла прожити і тижня без болю в зап'ясті.
Це був мій останній варіант, і рішення вибрати операцію завжди було нелегким. На жаль, це був єдиний спосіб повернутися і зайнятися спортом, який я люблю ", – розповіла про причини операції тенісистка.
Однією з перших у неї в коментарях відзначилася інша тенісистка Ежені Бушар, зазначивши зовнішній вигляд: "Чому твій халат такий стильний".
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