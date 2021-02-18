"С меня хватит": легендарная Серена плакала перед прессой, не попав в финал "шлема"

Наоми Осака в четвертый раз вышла в финал мейджора, а предыдущие три она выиграла

Третья ракетка мира Наоми Осака выиграла у Серены Уильямс матч 1/2 финала Australian Open-2021 и выбила легендарную американку из турнира – 6:3, 6:4. И Серена пока не сможет установить рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема". У Уильямс 23 трофея, и она уступает только Маргарет Смит-Корт – 24.

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В первом сете Осака уступала со счетом 0:2 и была в шаге от 0:3. Однако после этого японка собралась и выиграла у опытной Серены восемь из девяти следующих геймов и оставила за собой сет – 6:3.

Во втором сете напряженная борьба продолжалась до счета 4:4, а потом Осаку очень выручила первая подача, тогда как Уильямс допустила слишком много ошибок. В чем сама призналась после поединка:

"Я бы не сказала, что нервничала, нет. Разницу в сегодняшнем матче составили ошибки. Если честно, у меня были возможности победить, я могла лидировать и 5-0. Просто я допустила очень много ошибок…"

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Реклама Серена Уильямс / Фото: Reuters

На вопрос журналиста о том, что могло стать причиной такого количества ошибок, Уильямс ответила: "Я не знаю, с меня хватит". После чего Серена заплакала и покинула пресс-рум.

Серена Уильямс / Фото: Reuters

В свою очередь Осака одержала 20-ю победу подряд. Она не проигрывает с марта 2020-го. Японка в четвертый раз вышла в финал турнира "Большого шлема". И предыдущие три она выиграла. В финале Осака будет играть против американки Дженнифер Брэди, которая прошла чешку Каролину Мухову – 6:4, 3:6, 6:4.

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Ранее мы рассказывали, как Серена Уильямс оторвалась на корте.

Танец Серены Уильямс на тренировке Видео: Instagram

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