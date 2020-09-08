За что наказывают теннисных хулиганов: избиение судей и запугивание зрителей

Никак не улягутся страсти после дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича в четвертом круге US Open. Напомним, что в поединке с испанцем Пабло Карреньо-Бустой при счете 5:6 в первой партии 17-кратный победитель турниров Большого шлема на эмоциях отбросил мяч назад и попал в линейного судью. Женщине пришлось оказывать помощь, а Ноле засчитали поражение.

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Кто только не высказывался уже по этому поводу. А фанаты Джоковича засыпали угрозами американку Лауру Кларк, считая ее виновницей дисквалификации сербского теннисиста. Однако случай Новака далеко не уникальный. И мы предлагаем вам топ-10 скандальных случаев в теннисе, когда игроков дисквалифицировали во время матча.

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1. И полетел стул. Один из самых свежих случаев связан с главным скандалистом тура, некогда первой ракеткой Австралии Ником Кирьосом. В 2019 году на турнире в Риме он был наказан за неспортивное поведение. После неудачного эпизода темпераментный теннисист спорил с собой, своей командой, зрителями на трибунах. Затем разбил ракетку и раскладной стул.

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2. Вырубил судью. Также в прошлом году американский теннисист Майкл Ммо на "челленджере" в США был так расстроен после точного удара соперника, что повернулся к корту спиной и изо всех сил бросил ракетку. Она попала в судью на линии, который долго не мог встать и покидал арену в сопровождении медиков.

3. Чуть глаз не выбил. В 2017 году в неприятную ситуацию попал перспективный канадец Денис Шаповалов, который уже 17-й в рейтинге ATP. Во время матча Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом Денис от злости, что пробил в аут, выбил мяч и попал в глаз арбитру на вышке. В итоге судье пришлось долго прикладывать лед, а Шаповалов был дисквалифицирован.

4. Порванные струны. В 2016 году в финале турнира в Стамбуле болгарский игрок Григор Димитров устал о того, что у него рвутся струны на ракетке. Сначала он просто хотел заменить инвентарь, а затем разбил ракетку вдребезги и был дисквалифицирован за неспортивное поведение. А аргентинец Диего Шварцман завоевал свой первый в карьере титул ATP.

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5. Удар до крови. В 2012 году бывшая третья ракетка мира аргентинец Давид Налбандян в финале турнира в Квинсе на эмоциях ударил ногой рекламную конструкцию и до крови поранил судью, который располагался за конструкцией.

6. Угрозы Серены. Горячий темперамент и у лучшей теннисистки современности Серены Уильямс. В 2009 году американка в полуфинале US Open с Ким Клейстерс после неудачной подачи что-то агрессивно высказала судье на линии. Потом теннисистку дисквалифицировали за неспортивное поведение, так как рефери на линии пожаловалась на угрозы с ее стороны.

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7. Расстрел зрителей. 17 июля 2007 года Анастасия Родионова стала всего второй теннисисткой в истории WTA, которую дисквалифицировали с матча. В первом круге в Цинциннати австралийка, тогда еще выступавшая за Россию, встречалась с Анжелик Кербер. По ходу матча она жаловалась судье на шумных зрителей, а при счете 6:4, 4:6, 0:1 ударила в их сторону мячом. Мяч попал в ограждение, но судья посчитала этот удар слишком агрессивным.

8. Подержал за горло. Не раз был дисквалифицирован австриец Штефан Коубек, доходивший до 20-го места в рейтинге. Игрока отстраняли в 2000 году на "Ролан Гаррос" после того, как он попал ракеткой в болбоя, в 2007 году в Метце нецензурно выражался в адрес супервайзера турнира, а в 2010 году на турнире австрийской лиги во время спора схватил соперника за горло.

9. Пострадали двое. В 1995 году на Уимблдоне произошла дисквалификация пары Тим Хенмен / Джереми Бейтс после того, как экс четвертая ракетка мира и призер Олимпиады Хенмен попал мячом в болгерл.

10. Запугивал и ругался матом. Что только не творил на корте да и за его пределами бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой. Ругался с судьями и зрителями, разбивал инвентарь. Но в начале 1990 года Макинрой впервые был дисквалифицирован в ходе турнира на Открытом чемпионате Австралии в матче против Микаэля Пернфорса. Судья сделал ему предупреждение за запугивание лайнсмена, затем присудил штрафное очко за сломанную в сердцах ракетку и после третьего нарушения – громко выкрикнутого грубого ругательства – засчитал поражение в матче.

Напомним, что согласно кодексу правил соревнований, нанесение физического вреда официальным лицам (судьям, болбоям, сопернику или зрителям) ведет к дисквалификации игрока ("в обстоятельствах, которые являются вопиющими и особенно вредными" и характеризуются как "поведение при отягчающих обстоятельствах"), независимо от того, преднамеренно действовал нарушитель или нет. Также к прекращению матча и дисквалификации может привести и ряд замечаний.

Смотрите, за что наказали Новака Джоковича

Во время матча US Open с Пабло Карреньо-Бустой Новак Джокович попал мячом в судью и был дисквалифицирован Видео: Reuters

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