Зажигательный танец королевы: Серена Уильямс оторвалась на корте

Теннисистка отметила, что настрой у нее серьезный

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс накануне Нового года решила побаловать своих фоловеров видео с тренировки. А бонусом оказался зажигательный танец именитой спортсменки, которая этой осенью обновила рекорд Открытого чемпионата США.

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"Мне сказали, что я редко делюсь видео со своих тренировок. Надеюсь, этот ролик поможет вам понять, что настрой у меня серьезный", — подписала ролик на своей страничке в Instagram Серена. "Королева", – отреагировали подписчики.

Танец Серены Уильямс на тренировке Видео: Instagram

Ранее мы писали, что Серена Уильямс провела тяжелый матч и не могла сосредоточиться. В поединке первого круга турнира в Лексингтоне против соотечественницы Бернарды Перы все время отвлекалась на свою дочь Олимпию, которая сидела на трибуне вместе с отцом Алексисом Оганяном. Теннисистка переживала, чтобы она не задохнулась.

Смотрите, как Серена провела тренировку по боксу с Майком Тайсоном

Видео: Twitter

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