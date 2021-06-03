Первая ракетка мира снялась с Ролан Гаррос – задача Свитолиной упростилась

Австралийская теннисистка Эшли Барти из-за травмы не смогла доиграть матч второго круга против полячки Магды Линетт и завершила турнир досрочно

Австралийская теннисистка Эшли Барти / Фото: REUTERS

В четверг на Открытом чемпионате Франции по теннису случилось еще одно неожиданное событие. Первый номер мирового рейтингу у женщин, австралийка Эшли Барти, зачехлила ракетку уже во втором раунде. Причем случилось это из-за травмы в поединке с Магдой Линетт.

Сегодня Свитолина и Костюк вышли в третий круг Ролан Гаррос.

Игра у Барти не шла с самого начала, и 29-летняя полячка (№45 в мире) довольно легко взяла первый сет – 6:1. Во втором Эшли попробовала бороться, но при счете 2:2 боль стала слишком сильной, и австралийка даже после помощи врача не смогла продолжать борьбу.

Накануне журналиста наказали за звонок из супермаркета топ-теннисисту.

Напомним, ранее Наоми Осака, вторая ракетка планеты, снялась с Ролан Гаррос. Японка еще до выхода на корт не захотела общаться с прессой, за что организаторы турнира "Большого шлема" ее оштрафовали и угрожали дисквалифицировать. Смотрите, что говорил Рафаэль Надаль о решении Наоми Осаки: "Я ее понимаю, но мы – люди публичные..."

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Таким образом, расчищается дорога к трофею для других претенденток. Одна из главных фавориток – наша Элина Свитолина. В третьем круге украинка сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (№33 в мире).

Вашему вниманию – обзор победного матча Гаэля Монфиса в первом раунде: