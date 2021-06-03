Перша ракетка світу знялася з Ролан Гаррос – завдання Світоліної спростилося

Австралійська тенісистка Ешлі Барті через травму не змогла дограти матч другого кола проти полячки Магди Лінетт і завершила турнір достроково

Австралійська тенісистка Ешлі Барті / Фото: REUTERS

У четвер на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу сталася ще одна несподівана подія. Перший номер світового рейтингу у жінок, австралійка Ешлі Барті, зачохлила ракетку вже у другому раунді. Причому, сталося це через травму в поєдинку з Магдою Лінетт.

Сьогодні Світоліна і Костюк вийшли до третього кола Ролан Гаррос.

Гра у Барті не йшла з самого початку, і 29-річна полячка (№45 в світі) досить легко взяла перший сет – 6:1. У другому Ешлі спробувала боротися, але за рахунку 2:2 біль став занадто сильним, і австралійка навіть після лікарської допомоги не змогла продовжувати.

Напередодні журналіста покарали за дзвінок з супермаркету топтенісистові.

Нагадаємо, раніше Наомі Осака, друга ракетка планети, знялася з Ролан Гаррос. Японка ще до виходу на корт не захотіла спілкуватися з пресою, за що організатори турніру "Великого шолома" її оштрафували і погрожували дискваліфікувати. Дивіться, що говорив Рафаель Надаль про рішення Осаки:

Отже, розчищається дорога до трофею для інших претенденток. Одна з головних фавориток – наша Еліна Світоліна. У третьому колі українка зіграє з чешкою Барборою Крейчіковою (№33 в світі).

До вашої уваги – огляд переможного матчу Гаеля Монфіса в першому раунді: