Свитолина и Костюк дружно сокрушили соперниц на Ролан Гаррос и вышли в третий круг

Украинские теннисистки в четверг добыли победы в двух сетах, приложив немало усилий, и заработали в Париже уже по 113 тысяч евро

Элина Свитолина на грунте / Фото: Reuters

На Открытом чемпионате Франции по теннису осталось двое наших спортсменок. Накануне дебютантка основной сетки Ангелина Калинина уступила во втором раунде Ролан Гаррос. Сегодня же Элина Свитолина и Марта Костюк победили и вышли в третий круг (1/16 финала).

Наша прима Свитолина снова заставила понервничать. Шестая ракетка планеты легко взяла первый сет у перспективной американки Энн Ли (№75 в мире) – 6:0. Но затем расслабилась и во второй партии начала уступать – 2:4. Впрочем, как это часто бывает, Элина на характере сама же погасила пожар, выиграв четыре гейма подряд, – 6:4.

После встречи 26-летняя украинка даже посмеялась со зрителями во время комментария. Украинка ответила на вопрос об отношениях со своим французским женихом Гаэлем Монфисом, заявив, что босс в доме – она!

18-летняя киевлянка Марта Костюк доказывает, что заслуживает более высокой позиции в рейтинге, чем ныне (№81). В четверг перед украинкой пала опытная китаянка Чжен Сайсай (№57) – 3:6, 4:6.

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Смотрите, как Элина прошла первый круг, обыграв юную француженку Бабель: