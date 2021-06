Журналиста жестко наказали за звонок из супермаркета топ-теннисисту

Известный британский журналист Джонатан Пинфилд был лишен аккредитации на Открытом чемпионате Франции после забавной пресс-конференции.

В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, пресс-конференции проводятся удаленно. Во время общения СМИ с теннисистом Александром Зверевым настала очередь Пинфилда задавать вопрос. И тогда оказалось, что он в это время находится в супермаркете. Журналист извинился, что перепутал время, и, в частности, спросил у Александра, что ему стоит купить. Зверев посмеялся.

Some random Yorkshire guy popping up in a supermarket, running late for Alexander Zverevs #RolandGarros media conference – now on EuroSport Germany – whatever next @AlexZverev at @rolandgarrospic.twitter.com/UMxcBC7nPP