Украинская теннисистка призналась в любви к россиянину в Париже

Катарина Завацкая из Ровно пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции и гуляет по столице со своим возлюбленным Аленом Авидзбой

Катарина Завацкая и Ален Авидзба / Фото: Instagram

Второй турнир элитной серии "Большого шлема" набирается обороты на грунтовых кортах Парижа. Выступают здесь и несколько украинских теннисистов. В пятницу Завацкая сокрушила россиянку на пути в основную сетку Ролан Гаррос. Сегодня в главном турнире стартуют наши Элина Свитолина и Катарина Завацкая.

21-летняя уроженка Ровно выиграла три матча в квалификации, но во вторник ее ждет встреча с грозной гречанкой Марией Саккари. Накануне же Завацкая устроила романтическую прогулку по городу со своим возлюбленным – россиянином Аленом Авидзбой. "Люблю тебя в любимом Париже", – подписала Катя кадры.

Также девушка похвасталась подарком от российского теннисиста. Сейчас Ален занимает в мировом рейтинге 446-е место и значительно уступает своей украинской возлюбленной.

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За участие в первом круге чемпионата Франции-2021 спортсмены получают по 60 тысяч евро, а за выход во второй – уже 84 тысячи.

Смотрите, как Катарина и ее парень завершили дуэль на корте: