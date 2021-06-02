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Журналіста жорстко покарали за дзвінок з супермаркету топтенісистові

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 червня, 16:41
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Репортер переплутав час і вийшов в ефір пресконференції з магазину, Олександр Звєрєв жартома сприйняв питання, але організаторів Ролан Гаррос це образило
Олександр Звєрєв не образився, а лише розсміявся після дзвінка
Олександр Звєрєв не образився, а лише розсміявся після дзвінка / Фото: AFP

Відомий британський журналіст Джонатан Пінфілд був позбавлений акредитації на Відкритому чемпіонаті Франції після кумедної пресконференції.

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В цьому році у зв'язку з обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу, пресконференції проводяться віддалено. Під час спілкування ЗМІ з тенісистом Олександром Звєрєвим настала черга Пінфілда задавати питання. І тоді виявилося, що він в цей час знаходиться в супермаркеті. Журналіст вибачився, що переплутав час, і, зокрема, запитав у Олександра, що йому варто купити. Звєрєв посміявся.

Організатори Ролан Гаррос визнали поведінку репортера непрофесійною і позбавили його акредитації. Пізніше Пінфілд вибачився за сві вчинок.

Тим часом українська тенісистка зізналася в любові до росіянина в Парижі.

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