Журналіста жорстко покарали за дзвінок з супермаркету топтенісистові

Репортер переплутав час і вийшов в ефір пресконференції з магазину, Олександр Звєрєв жартома сприйняв питання, але організаторів Ролан Гаррос це образило

Олександр Звєрєв не образився, а лише розсміявся після дзвінка / Фото: AFP

Відомий британський журналіст Джонатан Пінфілд був позбавлений акредитації на Відкритому чемпіонаті Франції після кумедної пресконференції.

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В цьому році у зв'язку з обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу, пресконференції проводяться віддалено. Під час спілкування ЗМІ з тенісистом Олександром Звєрєвим настала черга Пінфілда задавати питання. І тоді виявилося, що він в цей час знаходиться в супермаркеті. Журналіст вибачився, що переплутав час, і, зокрема, запитав у Олександра, що йому варто купити. Звєрєв посміявся.

Some random Yorkshire guy popping up in a supermarket, running late for Alexander Zverevs #RolandGarros media conference – now on EuroSport Germany – whatever next @AlexZverev at @rolandgarros pic.twitter.com/UMxcBC7nPP - Jonathan Pinfield (@tweetsbyjp) May 31, 2021

Організатори Ролан Гаррос визнали поведінку репортера непрофесійною і позбавили його акредитації. Пізніше Пінфілд вибачився за сві вчинок.

Тим часом українська тенісистка зізналася в любові до росіянина в Парижі.