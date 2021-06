Журналіста жорстко покарали за дзвінок з супермаркету топтенісистові

Відомий британський журналіст Джонатан Пінфілд був позбавлений акредитації на Відкритому чемпіонаті Франції після кумедної пресконференції.

В цьому році у зв'язку з обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу, пресконференції проводяться віддалено. Під час спілкування ЗМІ з тенісистом Олександром Звєрєвим настала черга Пінфілда задавати питання. І тоді виявилося, що він в цей час знаходиться в супермаркеті. Журналіст вибачився, що переплутав час, і, зокрема, запитав у Олександра, що йому варто купити. Звєрєв посміявся.

Some random Yorkshire guy popping up in a supermarket, running late for Alexander Zverevs #RolandGarros media conference – now on EuroSport Germany – whatever next @AlexZverev at @rolandgarros pic.twitter.com/UMxcBC7nPP