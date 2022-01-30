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Надаль обыграл Медведева на допинге: Россия мстит за поражение

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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30 января, 21:30
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Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко обвинил в употреблении запрещенных препаратов испанца Надаля, одолевшего в финале Australian Open россиянина Медведева
Надаль победил Медведева, проигрывая по сетам 0:2
Надаль победил Медведева, проигрывая по сетам 0:2 / Фото: Reuters

Проигрывая после двух сетов Даниилу Медведеву 0:2, Рафаэль Надаль выиграл три следующие партии и стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По мнению экс-президента Спартака Андрея Червиченко, этот камбэк испанца стал возможным благодаря приему допинга.

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"Может, я похож на маньяка со своими домыслами, но считаю, что человек в 35 лет не может на четвертом-пятом часу бежать быстрее, чем он бежал в начале матча. У него не может быть концентрация выше, чем была, без помощи каких-то запрещенных медикаментов. Сегодня больше победил не Надаль, а допинг".

Надаль победил россиянина, уступая по сетам 0:2
Надаль победил россиянина, уступая по сетам 0:2 / Фото: Reuters

"Я сам играю и понимаю, как садится внимание, физическая форма. Если 25-летнего Медведева на пятом часу уже массируют и он начинает делать ошибки, как обычный спортсмен, то Надаль перестает вообще ошибаться и начинает носиться в два раза больше. При этом в начале игры с него лило как с Ниагарского водопада. Лично у меня это вызывает одну реакцию – не все в этом поединке честно".

"Если бы к Надалю допустили серьезных медиков, и они взяли бы необходимые анализы, думаю, у них бы глаза на лоб вылезли", – заявил Червиченко.

В Сети ему уже успели ответить болельщики. "Под серьезными медиками он имеет в виду тех, кто подменял мочу у наших олимпийцев в Сочи?" – написал один из российских фанатов тенниса.

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Отметим, что по ходу Australian Open-2022 неадекватно выглядел не Надаль, а Медведев, по-хамски выругавший в полуфинале судью на вышке.

Добавим, что в четвертьфинале турнира сам Медведев проигрывал по сетам 0:2 канадцу Оже-Альяссиму, но в итоге выиграл 3:2. По логике Червиченко, там тоже дело было нечисто.

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Напомним также, что за махинации с допингом Россия, вслед за Играми в Токио, выступит без своих флага и гимна и на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

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