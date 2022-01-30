Надаль наказал хама из России и стал лучшим теннисистом мира (видео)

Испанец Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии и установил рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема"

Надаль победил россиянина, уступая по сетам 0:2 / Фото: Reuters

В финале Australian Open-2022 Рафаэль Надаль одержал суперволевую победу над россиянином Даниилом Медведевым – 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 5 часов 28 минут.

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Надаль за победу получит 2 071 064 доллара призовых, Медведеву достанется 1 134 583 доллара.

При этом 35-летний испанец Надаль стал первым мужчиной, выигравшим 21 турнир "Большого шлема" – по 20 побед у швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, которого не допустили к нынешним соревнованиям в Мельбурне, за нарушение карантинных требований депортировав из Австралии.

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Добавим, что в финале Australian Open-2022 болельщики на трибунах болели за Надаля, освистывая Медведева. Было за что.

Напомним, Медведев позволил себе кричать на судью во время полуфинального матча со Стефаносом Циципасом. "Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой!", – орал на рефери Медведев.

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Во время же финала россиянин оскорблял уже болельщиков, якобы своими криками выводившими его из равновесия между первой и второй подачей. "Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, все очень плохо, да?" – жаловался Медведев судье.