Надаль покарав хама з Росії і став найкращим тенісистом світу (відео)

Іспанець Рафаель Надаль виграв Відкритий чемпіонат Австралії та встановив рекорд за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома"

Надаль переміг росіянина, поступаючись за сетами 0:2 / Фото: Reuters

У фіналі Australian Open-2022 Рафаель Надаль здобув супервольову перемогу над росіянином Данилом Медведєвим – 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Тривалість матчу склала 5 годин 28 хвилин.

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Надаль за перемогу отримає 2 071 064 долари призових, Медведєву дістанеться 1 134 583 долари.

При цьому 35-річний іспанець Надаль став першим чоловіком, який виграв 21 турнір "Великого шолома" – по 20 перемог у швейцарця Роджера Федерера та серба Новака Джоковича, якого не допустили до цьогорічних змагань у Мельбурні, за порушення карантинних вимог депортувавши з Австралії.

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Додамо, що у фіналі Australian Open-2022 уболівальники на трибунах вболівали за Надаля, освистуючи Медведєва. Було за що.

Нагадаємо, Медведєв дозволив собі кричати на суддю під час півфінального матчу зі Стефаносом Циципасом. "Боже мій, ти дуже поганий! Як ти можеш так погано працювати і бути у півфіналі турніру?! Дивись на мене, я розмовляю з тобою!", – сердився на рефері Медведєв.

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Під час фіналу росіянин ображав уже вболівальників, які нібито своїми вигуками виводили його з рівноваги між першою і другою подачею. "Вони ідіоти! Без мізків, так? Вони не мають мізків. У їхньому житті, мабуть, все дуже погано, так?" – скаржився Медведєв судді.