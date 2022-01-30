Надаль обіграв Медведєва на допінгу: Росія мститься за поразку

Колишній президент московського Спартака Андрій Червиченко звинуватив у вживанні заборонених препаратів іспанця Надаля, який здолав у фіналі Australian Open росіянина Медведєва

Надаль переміг Медведєва, поступаючись за сетами 0:2 / Фото: Reuters

Програючи після двох сетів Данилу Медведєву 0:2, Рафаель Надаль виграв три наступні партії та став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

На думку експрезидента Спартака Андрія Червиченка, цей камбек іспанця став можливим завдяки допінгу.

Реклама

"Може, я схожий на маніяка зі своїми домислами, але вважаю, що людина в 35 років не може на четвертій-п'ятій годині бігти швидше, ніж вона бігла на початку матчу. У неї не може бути концентрація вища, ніж була, без допомоги певних заборонених медикаментів. Сьогодні більше переміг не Надаль, а допінг".

Надаль переміг росіянина, поступаючись за сетами 0:2 / Фото: Reuters

"Я сам граю і розумію, як сідає увага, фізична форма. Якщо 25-річного Медведєва на п'ятій годині вже масажують і він починає припускатись помилок, як звичайний спортсмен, то Надаль перестає взагалі помилятися і починає носитися вдвічі швидше. При цьому на початку гри з нього лило як з Ніагарського водоспаду. Особисто у мене це викликає одну реакцію – не все в цьому поєдинку чесно".

"Якби до Надаля допустили серйозних медиків, і вони взяли б необхідні аналізи, гадаю, у них очі на лоба б вилізли", – заявив Червиченко.

У Мережі йому вже встигли відповісти уболівальники. "Під серйозними медиками він має на увазі тих, хто підміняв сечу у наших олімпійців у Сочі?" – написав один із російських фанатів тенісу.

Реклама

Зазначимо, що пыд час Australian Open-2022 неадекватно поводився не Надаль, а Медведєв, який по-хамськи вилаяв у півфіналі суддю на вежі.

Додамо, що у чвертьфіналі турніру сам Медведєв програвав за сетами 0:2 канадцю Оже-Альясіму, але урешті виграв 3:2. За логікою Червиченка, там теж усе було нечисто.

Реклама

Нагадаємо також, що за махінації з допінгом Росія, слідом за Іграми в Токіо, виступить без своїх прапора і гімну і на майбутній зимовій Олімпіаді в Пекіні.