Мышь пробралась в номер бывшей россиянки Путинцевой на Australian Open (видео)

Теннисистка пытается сменить комнату – но до нее никому в Мельбурне нет дела

Первый турнир серии "Большого шлема" Australian Open еще не стартовал, а его уже сотрясают скандалы. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, до 2012 года выступавшая за Россию, пожаловалась, что в ее номер в гостинице Мельбурна пробралась мышь. И никому нет до этого дела.

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Видео с мышью Путинцева выложила у себя в Twitter.

"Уже два часа пытаюсь поменять комнату! Из-за ситуации с карантином никто не пришел на помощь", – посетовала спортсменка.

Юлия Путинцева / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что украинку Марту Костюк закрыли на жесткий карантин в Австралии. Виной тому обнаружение зараженного коронавирусом на чартерном рейсе, которым она летела с другими теннисистками на Зеленый континент.

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Кроме Костюк, на борту находились 23 игрока, в частности – Светлана Кузнецова (Россия), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

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Все они будут помещены на 14-дневный карантин без поблажек, которые были предоставлены другим игрокам (а именно разрешение покидать гостиничные номера на пять часов в сутки для тренировок).

Чтобы Марта Костюк поддерживала форму, организаторы должны отправить ей в номер велотренажер.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

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Смотрите, как ранее тренировалась Костюк

Марта Костюк поднимает штангу Видео: Instagram

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