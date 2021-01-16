Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Мышь пробралась в номер бывшей россиянки Путинцевой на Australian Open (видео)

16 января, 19:24

Олег Люлька Олег Люлька

Теннисистка пытается сменить комнату – но до нее никому в Мельбурне нет дела

Первый турнир серии "Большого шлема" Australian Open еще не стартовал, а его уже сотрясают скандалы. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, до 2012 года выступавшая за Россию, пожаловалась, что в ее номер в гостинице Мельбурна пробралась мышь. И никому нет до этого дела.

Реклама

Видео с мышью Путинцева выложила у себя в Twitter.

"Уже два часа пытаюсь поменять комнату! Из-за ситуации с карантином никто не пришел на помощь", – посетовала спортсменка.

Юлия Путинцева

Юлия Путинцева / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что украинку Марту Костюк закрыли на жесткий карантин в Австралии. Виной тому обнаружение зараженного коронавирусом на чартерном рейсе, которым она летела с другими теннисистками на Зеленый континент.

Реклама

Кроме Костюк, на борту находились 23 игрока, в частности – Светлана Кузнецова (Россия), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

Читайте также: Плохой wi-fi и нет велосипеда: украинка пожаловалась на карантин в Австралии

Все они будут помещены на 14-дневный карантин без поблажек, которые были предоставлены другим игрокам (а именно разрешение покидать гостиничные номера на пять часов в сутки для тренировок).

Чтобы Марта Костюк поддерживала форму, организаторы должны отправить ей в номер велотренажер.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

Реклама

Смотрите, как ранее тренировалась Костюк

Марта Костюк поднимает штангу Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис мыши Australian Open теннисистка Юлия Путинцева

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Богини в огне и лайках: календарь купальников-2020 от красоток украинского спорта
Богини в огне и лайках: календарь купальников-2020 от красоток украинского спортаДругие
Известный теннисист завел роман с акробаткой. Она такое вытворяет!
Известный теннисист завел роман с акробаткой. Она такое вытворяет!Теннис
Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчин
Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчинТеннис
Шок! Элитная украинская теннисистка получила положительный тест на допинг
Шок! Элитная украинская теннисистка получила положительный тест на допингТеннис
Элина, крепче держи Монфиса! На Australian Open прилетела скандальная модель сайта для взрослых
Элина, крепче держи Монфиса! На Australian Open прилетела скандальная модель сайта для взрослыхТеннис
"Обожаю твои ноги!" Украинская теннисистка расслабилась в купальнике в Абу-ДабиТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять