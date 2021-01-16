Миша пробралася до кімнати колишньої росіянки Путінцевої на Australian Open (відео)

Тенісистка намагається змінити номер – але до неї нікому в Мельбурні немає діла

Перший турнір серії "Великого шолома" Australian Open ще не стартував, а його вже стрясають скандали. Казахстанська тенісистка Юлія Путінцева, що до 2012 року виступала за Росію, поскаржилася, що до її номеру в готелі Мельбурна пробралася миша. І нікому немає до цього діла.

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Відео з мишею Путінцева виклала у себе в Twitter.

"Уже дві години намагаюся змінити кімнату! Через ситуацію з карантином ніхто не прийшов на допомогу", – поскаржилася спортсменка

Юлія Путінцева / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що українку Марту Костюк закрили на жорсткий карантин в Австралії. Виною тому виявлення зараженого коронавірусом на чартерному рейсі, яким вона летіла з іншими тенісистками на Зелений континент.

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Крім Костюк на борту перебували 23 гравця, зокрема – Світлана Кузнєцова (Росія), Б'янка Андрееску (Канада), Анжеліка Кербер (Німеччина) і Белінда Бенчич (Швейцарія).

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Усі вони будуть поміщені на 14-денний карантин без послаблень, які були надані іншим гравцям (а саме дозвіл залишати готельні номери на п'ять годин на добу для тренувань).

Щоб Марта Костюк підтримувала форму, організатори повинні відправити їй у номер велотренажер.

Перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

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Дивіться, як раніше тренувалася Костюк

Відео: Instagram

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