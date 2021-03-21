Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Дочка известного теннисиста полностью разделась на заднем сидении машины (фото)

21 марта, 18:03

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

У Алеси Кафельниковой продолжаются "обнаженные" дни

Дочка знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся, недавно отметившаяся несколькими голыми фотосессиями на Бали, продолжает баловать своих фолловеров откровенными снимками.

Реклама

В этот раз девушка разделась, чтобы попозировать на заднем сидении машины. На большинстве кадров, опубликованных в Instagram красотки, она прикрыла свои прелести меховыми изделиями, но без "клубнички" в виде крупного плана того, что ниже пояса, все-таки не обошлось.

Реклама

"Подумал, что это Орнелла Мути в юности", – написал в комментариях под фото один из фолловеров Алеси Кафельниковой

Отметим, что Алеся снова предстала перед поклонниками в черно-белом цвете, как это было на Бали.

Реклама

Напомним, по данным СМИ, Алеся Кафельникова беременна от российского бизнесмена Георгия Петришина, который недавно порвал с актрисой Светланой Ходченковой.

/ Фото: Instagram

Добавим, что отец Алеси, бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников, известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Евгений Кафельников WAGs дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Послала поцелуй в вечернем платье: Свитолина шиканула в Эмиратах в украинском ресторане
Послала поцелуй в вечернем платье: Свитолина шиканула в Эмиратах в украинском ресторанеТеннис
Свитолину ненавидит носильщик. Посмотрите на ее багаж
Свитолину ненавидит носильщик. Посмотрите на ее багажТеннис
"Первые три месяца лежала на диване": больная звезда тенниса чудом забеременелаТеннис
Самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальнике
Самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальникеТеннис
Теннисист слетел с катушек и угрожал убить судью, пока его не выгнали с корта
Теннисист слетел с катушек и угрожал убить судью, пока его не выгнали с кортаТеннис
Теннисистка из Киева выставила на продажу часть своего тела
Теннисистка из Киева выставила на продажу часть своего телаТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять