19-летний итальянец напугал Джоковича на Ролан Гаррос. У женщин – еще одна сенсация

Лучший теннисист планеты сумел-таки победить Лоренцо Музетти в пяти сетах, а американка София Кенин не смогла противостоять гречанке Марии Саккари

Сербский теннисист Новак Джокович / Фото: REUTERS

На Открытом чемпионате Франции началась вторая неделя баталий в основной сетке. На грунтовых кортах Парижа уже определяются четвертьфиналисты. Шанс пробиться в пятый круг имеет и украинская теннисистка. В 22:00 Костюк будет мстить чемпионке Ролан Гаррос: "Она меня убивала". Марта сыграет с полячкой Игой Швентек.

Состав участников 1/4 финала у женщин поражает. Самый высокий номер посева, 17-й, имеет гречанка Мария Саккари, которая в понедельник просто разгромила американку Софию Кенин (№4), победительницу Australian Open-2020, – 6:1, 6:3.

Напомним, Свитолина проиграла на Ролан Гаррос сопернице из 4-го десятка, но чешка Барбора Крейчикова дошла до четвертьфинала. Там же – Елена Рыбакина из Казахстана (№21), расправившаяся с американской звездой Сереной Уильямс (№7) в двух партиях.

А вот у мужчин с большими проблемами вышел туда лучший теннисист планеты – Новак Джокович. Серб сегодня проиграл две партии 19-летнему итальянцу Лоренцо Музетти (№76) на тай-брейках – 6:7 (7:9), 6:7 (2:7). Однако затем 34-летний Джоко взял два сета подряд, повел в пятом, а соперник не смог завершить встречу из-за травмы – 6:1, 6:0, 4:0. Однако после матча и Новак, и публика провели его аплодисментами.

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Вспомним, как Свитолина победила американку Энн Ли во втором круге: