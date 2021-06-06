Она меня убивала – Костюк будет мстить чемпионке Ролан Гаррос

Украинка Марта Костюк сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с полячкой Игой Швентек, которая в прошлом году выиграла грунтовый "Шлем"

Украинка Марта Костюк

На втором в этом году турнире серии "Большого шлема" осталась всего одна украинка. Накануне Костюк разнесла россиянку и вышла в 1/8 Ролан Гаррос. В четвертом круге 18-летней киевлянке будет противостоять Ига Швентек из Польши.

Перед встречей с победительницей прошлогоднего турнира Костюк в комментарии сайту "Большой теннис Украины" рассказала о своих ощущениях.

Как удалось выйти в ТОП-16 Ролан Гаррос:

"Я просто настраивалась на каждый матч – и все прошло хорошо. Сейчас я не просто "юная талантливая девочка", которую будут обыгрывать вышестоящие в рейтинге соперницы. Я уже та теннисистка, которая как раз и должна побеждать. Как для своего возраста, я сыграла довольно много, многое пережила за последние пару лет. Я рада, что хоть еще и молода, но уже имею немалый опыт".

О прошлом матче с Игой:

"Мы встречались один раз: в 2017 году я проиграла ей в Австралии. После этого я выиграла юниорский Australian Open, а она проиграла в первом или втором круге девочке, которую я ранее обыграла. Все, что я помню о нашей игре, так это только то, что она меня убила. Она выиграла вроде 6-3, 6-3, но я была такой уставшей и подумала, что даже не буду пытаться бороться, потому что впереди "Шлем" и он важнее".

О предстоящей игре:

"Никогда не тренировалась со Швентек и не следила за ее матчами. Знаю, что Ига играет агрессивно, поэтому и против нее нужно действовать агрессивно. Я оставлю вопрос тактики маме: она объяснит мне основы и что я должна буду делать".

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