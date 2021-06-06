Вона мене вбивала – Костюк мститиме чемпіонці Ролан Гаррос

Українка Марта Костюк зіграє в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з полячкою Ігою Швентек, яка минулого року виграла грунтовий "Шолом"

На другому в цьому році турнірі серії "Великого шолома" залишилася всього одна українка. Напередодні Костюк рознесла росіянку і вийшла в 1/8 Ролан Гаррос. У четвертому колі 18-річній киянці протистоятиме Іга Швентек з Польщі.

Перед зустріччю з переможницею минулорічного турніру Костюк в коментарі сайту "Великий теніс України" розповіла про свої відчуття.

Як вдалося вийти в ТОП-16 Ролан Гаррос:

"Я просто налаштовувалася на кожен матч – і все пройшло добре. Зараз я не просто "юна талановита дівчинка", яку обіграватимуть вищі в рейтингу суперниці. Я вже та тенісистка, яка якраз і повинна перемагати. Як для свого віку, я зіграла досить багато, багато чого пережила за останні пару років. Я рада, що хоч ще й молода, але вже маю чималий досвід".

Про минулий матч із Ігою:

"Ми зустрічалися один раз: у 2017 році я програла їй в Австралії. Після цього я виграла юніорський Australian Open, а вона програла в першому чи другому колі дівчинці, яку я раніше обіграла. Все, що я пам'ятаю про нашу гру, так це тільки те, що вона мене вбила. Вона виграла, здається, 6:3, 6:3, але я була такою втомленою і подумала, що навіть не буду намагатися боротися, тому що попереду "Шолом" і він важливіший".

Про майбутню гру:

"Ніколи не тренувалася зі Швентек і не стежила за її матчами. Знаю, що Іга грає агресивно, тому і проти неї потрібно діяти агресивно. Я залишу питання тактики мамі: вона пояснить мені основи і що я повинна буду робити".

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Згадаймо, як Марта раділа перемозі над іспанкою Гарбіньє Мугурусою:

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