Сильно перенервничала: Свитолина рассказала, почему проиграла на Гарросе

На пути в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции лучшую украинскую теннисистку остановила чешка из четвертого десятка рейтинга. Элина поведала, что случилось

Первая ракетка Украины Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала неожиданное поражение от чешки Барборы Крейчиковой в матче за выход в 1/8 финала Ролан Гаррос. Напомним, одесситка, занимающая шестое место в мировом рейтинге, проиграла 33-й ракетке планеты в двух сетах – 3:6, 2:6.

"Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно перенервничала. Я слишком волновалась, мне было очень сложно справиться с эмоциями. Из-за этого ничего не получалось", – приводит слова Элины Свитолиной btu.org.ua

"У меня не было слаженной игры, а где-то, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счете 3:4 в первом сете, который должна была выигрывать. Это был долгий гейм, но я даже не задумывалась, что мы играли его 20 минут. Нельзя сказать, что он был какой-то невероятный, было много ошибок. Возможно, это был самый затяжной гейм, который я когда-либо играла. Не могу назвать его ключевым, но если бы счет стал 4:4, возможно, что-то бы сложилось по-другому"

"Я знала, что Крейчикова играет с вращением, у нее хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Просто мне было сложно перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала себе корт. Я бы не сказала, что я тактически где-то плохо играла. Возможно, я играла мягко и ей было удобно потом вторым мячом играть еще острее"

Элина Свитолина прощается с Ролан Гаррос / Фото: Reuters

"Далее будем смотреть, как будет проходить мое восстановление, есть проблемы со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Уимблдону", – добавила Свитолина

Отметим, что, в отличие от Свитолиной, продолжает выступление в Париже Марта Костюк. 18-летняя украинка разнесла россиянку Варвару Грачеву и вышла в 1/8 Ролан Гаррос.