Золушка выиграла Супербоул-2021, а героем стал 43-летний "джедай" Том Брэди

"Тампа-Бэй Бакканирс" впервые в истории Лиги играла на своей арене

55-й Супербоул в истории Национальной футбольной лиги завершился достаточно сенсационным разгромом прошлогоднего обладателя трофея "Канзас-Сити Чифс" – 9:31. А победителем самого популярного шоу на телевидении стала "Тампа-Бэй Бакканирс", которую накануне сравнивали с Золушкой.

Радость болельщиков "Тампа-Бэй Бакканирс" после победы в Супербоуле Видео: Reuters

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При этом за всю историю существования Супербоула один из участников играл на домашней арене, что, видимо, придало Тампе сил. Звезда лиги 43-летний Том Брэди вместе со своим проверенным товарищем по команде Робом Гронковски в первой половине сделал два тачдауна, а перед самым перерывом "Бакканирс" еще раз занесли мяч в зачетную зону.

Роб Гронковски и Том Брэди выиграли очередной Супербоул-2021 / Фото: Reuters

Вторая половина началась для "Тампы" еще одним тачдауном, а вот у "Канзаса" в нападении ничего не получалось. Бессилен был и самый высокооплачиваемый игрок лиги – 25-летний Патрик Махоумс, который за 12 лет заработает 500 миллионов долларов.

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В итоге для Брэди, который не меняется с возрастом, эта победа стала седьмой в карьере в Супербоулах, для Роба Гронковски – четвертой. Также Брэди в пятый раз стал MVP Супербоула, его в США уже сравнили с джедаем, а поддерживала Тома на стадионе жена – супермодель Жизель Бюндхен и дети.

Напомним, что в 1996 году Супербоул собрал рекордную телеаудиторию в мире спорта – 138,5 млн человек. Тогда "Даллас Ковбойз" победил "Питтсбург Стилерз" – 27:17.

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