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Побоище под елочку: матч по американскому футболу завершился массовой дракой

1 января, 16:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболисты сцепились во время рукопожатия

Поединок двух студенческих команд по американскому футболу "Талса" – "Миссисипи Стэйт" (26:28) завершился массовой дракой.

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Во время традиционного рукопожатия после матча между несколькими игроками произошла перепалка, которая переросла в побоище. Постепенно в нее втянулись игроки обеих команд. Драку пришлось разнимать судьям, официальным лицам матча и даже некоторым работникам университетов.

Ранее мы рассказывали о самой кровавой бойне в истории чемпионатов мира: подрались сборные СССР и Канады.

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Напомним, что игрок клуба Национальной футбольной лиги квотербек "Канзас Сити" Патрик Махоумс подписал новый контракт с клубом, который стал рекордным для мирового спорта.

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По условиям соглашения, которое вступит в силу в 2021 году, 24-летний Махоумс за 12 лет заработает 500 миллионов долларов, и это самый крупный контракт в истории профессионального спорта.

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американский футбол

Источник: СЭ

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