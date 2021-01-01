Побоище под елочку: матч по американскому футболу завершился массовой дракой

Поединок двух студенческих команд по американскому футболу "Талса" – "Миссисипи Стэйт" (26:28) завершился массовой дракой.
Во время традиционного рукопожатия после матча между несколькими игроками произошла перепалка, которая переросла в побоище. Постепенно в нее втянулись игроки обеих команд. Драку пришлось разнимать судьям, официальным лицам матча и даже некоторым работникам университетов.
Ранее мы рассказывали о самой кровавой бойне в истории чемпионатов мира: подрались сборные СССР и Канады.
Напомним, что игрок клуба Национальной футбольной лиги квотербек "Канзас Сити" Патрик Махоумс подписал новый контракт с клубом, который стал рекордным для мирового спорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футбол, которого мы не знаем: как украинец стал героем Австралии
По условиям соглашения, которое вступит в силу в 2021 году, 24-летний Махоумс за 12 лет заработает 500 миллионов долларов, и это самый крупный контракт в истории профессионального спорта.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк