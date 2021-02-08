Попелюшка виграла Супербоул-2021, а героєм став 43-річний "джедай" Том Бреді

55-й Супербоул в історіїНаціональної футбольної ліги завершився досить сенсаційним розгромом торішнього володаря трофея "Канзас-Сіті Чіфс" – 9:31. А переможцем найпопулярнішого шоу на телебаченні стала "Тампа-Бей Баккенірс", яку напередодні порівнювали з Попелюшкою.

Радість вболівальників "Тампа-Бей Бакканірс" після перемоги в Супербоула Відео: Reuters

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При цьому за всю історію існування Супербоула один з учасників грав на домашній арені, що, мабуть, додало "Тампі" сил. Зірка ліги 43-річний Том Бреді разом зі своїм перевіреним товаришем по команді Робом Гронковські в першій половині зробив два тачдауни, а перед самою перервою "Бакканірс" ще раз занесли м'яч в залікову зону.

Роб Гронковскі і Том Бреді виграли черговий Супербоул-2021 / Фото: Reuters

Друга половина почалася для "Тампи" ще одним тачдауном, а ось у "Канзасу" в нападі нічого не виходило. Безсилий був і найбільш високооплачуваний гравець ліги – 25-річний Патрік Махоумс, який за 12 років заробить 500 мільйонів доларів.

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В результаті для Бреді, який не змінюється з віком, ця перемога стала сьомою в кар'єрі в Супербоулі, для Роба Гронковські – четвертою. Також Бреді п'ятий раз став MVP Супербоула, його в США вже порівняли з джедаєм, а підтримувала Тома на стадіоні дружина – супермодель Жизель Бюндхен і діти.

Нагадаємо, що в 1996 році Супербоул зібрав рекордну телеаудиторію у світі спорту – 138,5 млн осіб. Тоді "Даллас Ковбойз" переміг "Піттсбург Стілерс" – 27:17.

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