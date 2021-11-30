Выступали бездомными: Украина не проплатила шахматистам проживание на победном Евро

Украинский гроссмейстер Антон Коробов заявил, что Министерство молодежи и спорта не оплатило проживание сборной Украины во время чемпионата Европы с шахмат в Словении

Коробов рассказал о скандале на ЧЕ / Фото: Pixabay

Удивительно, что в таких условиях наша команда не только достойно выступила на турнире, но и выиграла его!

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Коробов пошутил, что Министерство сделало "гениальный ход конем", за что им нужно вручить звание Героев Украины.

"Мы были единственной командой, которая не смогла заплатить за проживание. Мы находились в подвешенном состоянии, в любой момент нас могли выгнать на улицу. И когда ты не уверен, что у тебя будет завтра, крыша над головой… В такой момент чувствуешь себя совершенно расслабленно.

Благодаря этому мы не ощущали этого психологического давления, в отличие от других команд. Но организаторы проявили к нам, к несчастным, сострадание, и мы доиграли чемпионат. И достаточно неплохо закончилось.

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Провели чемпионат как бездомные, но бездомные иногда тоже могут на что-то сгодится", – с иронией рассказал Антон Коробов YouTube-каналу my.ua.

Кстати, ранее мы писали, что чемпионка мира судится с создателями "Хода королевы". Легенда мировых шахмат Нона Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов за ложные утверждения, которые прозвучали в культовом сериале.