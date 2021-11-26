Буря в стакане кефира и туалетные страсти: самые громкие скандалы шахматных матчей

Перед матчем Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего вспоминаем, как во время чемпионских поединков интриги отодвигали шахматы на второе место

Звезды мировых шахмат не всегда могут себя сдерживать / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже восемь лет, как на шахматной вершине восседает норвежец Магнус Карлсен. Сегодня в Дубае он начнет очередную защиту титула. Соперник – россиянин Ян Непомнящий.

Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.

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К старту поединка за шахматную корону мы вспомним самые громкие скандалы, которые были в финалах.

Горячие разборки в "холодную войну"

В 1972 году чемпион мира из СССР Борис Спасский в Рейкьявике встречался с претендентом на титул американцем Робертом Фишером.

В атмосфере "холодной войны" по ходу матча было очень горячо. Проиграв первую партию, Фишер не пришел на вторую.

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Бобби заявил, что обстановка в зале мешает ему играть и потребовал убрать все телевизионные камеры. Организаторы отказались удовлетворить эти требования и Фишер не явился на вторую партию. Ему засчитали техническое поражение.

Все думали, что матч сорвется и Фишер уедет. Но американец стал выжидать реакции чемпиона. И Спасский сдался. Он неожиданно согласился продолжить матч без зрителей, с лишь одной установленной в помещении камерой.

Поединок продолжили и Фишер добился убедительной победы – 12,5 на 8,5.

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64 требования Фишера

Бобби Фишер должен был защищать титул в поединке с Анатолием Карповым. Он выдвинул Международной федерации (ФИДЕ) 64 требования по организации матча!

Три из них были ключевыми:

Матч должен продолжаться до 10 выигранных партий без учета ничьих.

Общее количество играемых партий не регламентируется.

При счете 9:9 чемпион сохраняет свое звание.

После долгих переговоров между представителями ФИДЕ, СССР и США первые два были удовлетворены. А вот с третьим в Международной федерации не соглашались. Поскольку сочли это требование явно несправедливым по отношению к претенденту.

Ведь из него следует, что при счете 9:8 в пользу претендента, последний обязательно должен победить и в следующей результативной партии, то есть выиграть минимум на две партии больше, чем чемпион. Тогда как чемпион при счете 9:8 в свою пользу сохранял титул.

Фишер не пошел на уступки и отказался от звания чемпиона мира.

Под гипнозом

У 1978 году Карпов защищал титул в поединке против Виктора Корчного. Это был единственный матч в истории, когда один из игроков был без гражданства. Корчной сбежал из СССР и его лишили паспорта.

По утверждениям Корчного, для достижения победы Карпова советская сторона прибегала к многочисленным нарушениям.

Во время одной из партий Карпову был передан стакан кефира, что вызвало протест делегации Корчного: во время игры связь со зрительным залом была запрещена. Претендент убеждал, что стакан кефира – это подсказка.

Главным требованием Корчного была пересадка с первых рядов зрительного зала советского психолога Зухаря, который, по словам претендента, во время каждой партии неотрывно смотрел на него и гипнотизировал.

В свою очередь, советская делегация обвиняла Корчного в использовании зеркальных солнцезащитных очков, что мешало Карпову. А также в антисоветской пропаганде.

Карпов минимально победил Корчного – 16,5 на 15,5.

Спектакль на финише марафона

Матч между чемпионом мира Анатолием Карповым и победителем соревнования претендентов Гарри Каспаровым стал рекордным по количеству партий – 48. Шахматисты играли с сентября 1984 по февраль 1985 года.

Поединок был был прерван президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при счете 5:3 по победам в пользу Карпова при 40 ничьих.

Карпов уверенно захватил лидерство и вел со счетом – 5:0. До сохранения титула оставалось выиграть еще одну партию. Но Каспаров переломил ход встречи. Сначала он выиграл 32-ю партию, потом после серии ничьих, победил дважды подряд (в 47-й и 48-й партиях). Счет стал 5:3!

И тут Кампоманес объявил о прекращении матча без объявления победителя. Свое решение президент ФИДЕ объяснял тем, что были исчерпаны "физические и возможно психологические ресурсы не только участников матча, но и всех, имеющих к нему отношение". К тому моменту поединок продолжался уже пять месяцев.

И Карпов, и Каспаров протестовали против прекращения матча, заявив, что в состоянии продолжить игру. Каспаров очень бурно отреагировал на выступление Кампоманеса. Он назвал происходящее срежиссированным спектаклем, целью которого было спасти Карпова от поражения.

Туалетный скандал

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2006 года между болгарином Веселином Топаловым и россиянином Владимиром Крамником проходил в Элисте.

По ходу встречи Крамник был обвинен командой Топалова в использовании электронных подсказок при посещении туалета.

Болгары заподозрили неладное, когда Крамник раз за разом отлучался в туалет – единственное место, где не было видеонаблюдения.

Менеджер Сильвио Данаилов высказал подозрения, что Крамник во время посещения туалета может получать подсказки от компьютера.

Была проведена проверка комнат отдыха и туалетов игроков, не давшая никаких результатов.

Апелляционный комитет признал, что количество посещений туалета Крамником действительно необычно велико. И постановил закрыть личные туалеты участников, открыв один общий.

Такое решение было сочтено Владимиром Крамником, как оскорбительное. В знак протеста он не явился на пятую партию, за что ему было засчитано техническое поражение.

Разрулил ситуацию глава ФИДЕ и Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Встреча продолжилась.

Основная часть из 12 партий с классическим контролем времени закончилась вничью. На тай-брейке Крамник выиграл со счетом 8,5 на 7,5.