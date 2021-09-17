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Грузины пострадали от русских! Чемпионка мира судится с создателями "Хода королевы"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
17 сентября, 18:16
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Легенда мировых шахмат Нона Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов за ложные утверждения, которые прозвучали в культовом сериале
Гаприндашливи против "Хода королевы"
Гаприндашливи против "Хода королевы"

Чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix, выпустившую сериал "Ход королевы". Сумма иска – 5 млн долларов.

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Гаприндашвили не понравилось, что в сериале утверждается, будто она никогда не играла с мужчинами. По словам чемпионки мира, к 1968 году, о котором идет речь в сериале, она успела провести около 60 партий с мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.

Также Гаприндашвили не понравилось, что в фильме ее назвали русской, несмотря на то что она грузинка, сообщает Hollywood Reporter.

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"Грузины пострадали от русского господства в составе Советского Союза, а затем подверглись издевательствам и вторжению со стороны России", – отмечается в иске.

Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в Зугдиди. Пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962-1978), первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978). Первая обладательница приза "Шахматный Оскар" (1982). Президент Национального олимпийского комитета Грузии (1989-1996).

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