Вы не поверите, но в Бразилии есть биатлонистка: как 40-летняя Мика встала на лыжи

В этом году девушка пробежала спринт на чемпионате Европы в Польше

В солнечной Бразилии есть своя биатлонистка. Причем, это не юная девушка, загоревшаяся новой идеей. Мирлен "Мика" Пичин уже 40 лет. Но она приняла участие в чемпионате Европы 2021 года по биатлону, где заняла последнее, 127-е место, в спринте. А потом рассказала, как вообще решилась стать стреляющей лыжницей в стране карнавалов и футбола.

Реклама

"Я пыталась заниматься футболом, это была моя мечта детства. Но тогда в Бразилии женский футбол был в упадке. В биатлон пришла достаточно поздно, когда мне исполнилось 27 лет. В Бразилии нет возможности полноценно готовиться к соревнованиям. Могу кататься на лыжероллерах и стрелять. Настоящая практика только в Европе, Чили или Аргентине, когда я выбираюсь туда на сборы", – цитирует Мирлен "Матч ТВ".

Читайте также: В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьях

Пичин фактически сама зарабатывает на все свои биатлонные расходы: "Нас немного поддерживает правительство, но главные средства приходят от спонсоров. Летом я участвую в соревнованиях по бегу. Вот это действительно популярно и приносит деньги".

Напомним, что украинец Артем Прима стал чемпионом Европы 2021 года в преследовании.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама