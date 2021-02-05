Ви не повірите, але в Бразилії є біатлоністка: як 40-річна Міка встала на лижі

Цього року дівчина пробігла спринт на чемпіонаті Європи в Польщі

У сонячній Бразилії є своя біатлоністка. Причому, це не юна дівчина, яка загорілася новою ідеєю. Мирлен "Міці" Пичин вже 40 років. Але вона взяла участь у чемпіонаті Європи 2021 року з біатлону, де посіла останнє, 127-е місце, в спринті. А потім розповіла, як взагалі зважилася стати стріляючою лижницею в країні карнавалів і футболу.

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"Я намагалася займатися футболом, це була моя мрія дитинства. Але тоді в Бразилії жіночий футбол був в занепаді. У біатлон прийшла досить пізно, коли мені виповнилося 27 років. У Бразилії немає можливості повноцінно готуватися до змагань. Можу кататися на лижероллерах і стріляти. Справжня практика тільки в Європі, Чилі або Аргентині, коли я вибираюся туди на збори", – цитує Мирлен "Матч ТВ".

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Пичин фактично сама заробляє на всі свої біатлонні витрати: "Нас трохи підтримує уряд, але головні кошти приходять від спонсорів. Влітку я беру участь в змаганнях з бігу. Ось це дійсно популярно і приносить гроші".

Нагадаємо, що українець Артем Прима став чемпіоном Європи2021 року в переслідуванні.

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