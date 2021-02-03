В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьях

Через неделю в словенской Поклюке открывается главный биатлонный старт сезона – чемпионат мира. Ведущие команды уже сформировали составы. На днях и Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону, хотя он и вызвал вопросы.

Реклама

Теперь же появилась информация, что наш тренерский штаб размышляет об изменениях в заявке. В частности, это касается женской команды. 22-летняя Екатерина Бех может пополнить сборную, пишет xsport.ua. Бывшая россиянка в последнее время прибавила и пока что готовится в австрийском Рамзау. Ее нет в списке тех, кто будет стартовать на Кубке IBU, хотя изначально Екатерину собирались отправить именно на эти соревнования.

А вот физическая формы Виты Семеренко и Анастасии Меркушиной оставляет желать лучшего. Да и Дарья Блашко несколько сбавила обороты в январе. Так что, вполне вероятно, главный тренер сборной Юрай Санитра организует контрольную тренировку, чтобы увидеть, на кого может рассчитывать на чемпионате мира в Словении.

В тренде Вау! Украинка побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди молодежи

Ранее украинских биатлонисток наказали за прокол экс-россиянки.

Вспомним, как украинок награждали медалями прошлого чемпионата мира:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама