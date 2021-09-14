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В США ради индейцев переименовали столицу Олимпиады

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
14 сентября, 17:00
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Зимние Олимпийские игры 1960 года прошли в Скво-Вэлли. А потом десятилетия местные индейцы требовали сменить название курорта
Один из главных горнолыжных курортов США
Один из главных горнолыжных курортов США

В 1960 году зимние Олимпийские игры прошли на горнолыжном курорте Скво-Вэлли в США. Теперь он будет называться Палисадес Тахо.

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Решение о переименовании было принять в рамках кампании по борьбе с дискриминацией коренного населения, сообщает NBC. Об этом десятилетиями просили индейцы, а новое название выбирали больше года.

Индейского слово "скво", первоначально означало женщин, но со временем приобрело оскорбительный оттенок.

"Это было правильным решением. Теперь наш курорт будет выглядеть более гостеприимным", – заявил глава Палисадес Тахо Ди Бирн.

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Палисадес Тахо (Скво-Вэлли) находится к западу от озера Тахо в горах Сьерра-Невада, на высоте около 1900 м над уровнем моря.

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Спортивный комплекс известен прежде всего как место для занятия зимними видами спорта. В летнее время отдыхающие занимаются теннисом, плаванием, прогулками на лошадях.

Здесь ежегодно проходят конференции писателей.

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