В США ради индейцев переименовали столицу Олимпиады

Зимние Олимпийские игры 1960 года прошли в Скво-Вэлли. А потом десятилетия местные индейцы требовали сменить название курорта

Один из главных горнолыжных курортов США

В 1960 году зимние Олимпийские игры прошли на горнолыжном курорте Скво-Вэлли в США. Теперь он будет называться Палисадес Тахо.

Читайте также: Свадьба тяжелее Олимпиады: украинская красотка готовится к главному событию в жизни

Реклама

Решение о переименовании было принять в рамках кампании по борьбе с дискриминацией коренного населения, сообщает NBC. Об этом десятилетиями просили индейцы, а новое название выбирали больше года.

Индейского слово "скво", первоначально означало женщин, но со временем приобрело оскорбительный оттенок.

"Это было правильным решением. Теперь наш курорт будет выглядеть более гостеприимным", – заявил глава Палисадес Тахо Ди Бирн.

For more than a year, our community has been waiting & wondering what the new name for our mountains would be. Today marks the first day of the next chapter of our resorts storied history. While the name may be new, the legend of these valleys continue on, now as Palisades Tahoe pic.twitter.com/GJeyVO05hK — Palisades Tahoe (@palisadestahoe) September 13, 2021

Реклама

Палисадес Тахо (Скво-Вэлли) находится к западу от озера Тахо в горах Сьерра-Невада, на высоте около 1900 м над уровнем моря.

Читайте также: Никакой политики! Россия поддержала проведение в Украине Олимпийских игр

Реклама

Спортивный комплекс известен прежде всего как место для занятия зимними видами спорта. В летнее время отдыхающие занимаются теннисом, плаванием, прогулками на лошадях.

Здесь ежегодно проходят конференции писателей.