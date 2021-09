В США ради индейцев переименовали столицу Олимпиады

В 1960 году зимние Олимпийские игры прошли на горнолыжном курорте Скво-Вэлли в США. Теперь он будет называться Палисадес Тахо.

Решение о переименовании было принять в рамках кампании по борьбе с дискриминацией коренного населения, сообщает NBC. Об этом десятилетиями просили индейцы, а новое название выбирали больше года.

Индейского слово "скво", первоначально означало женщин, но со временем приобрело оскорбительный оттенок.

"Это было правильным решением. Теперь наш курорт будет выглядеть более гостеприимным", – заявил глава Палисадес Тахо Ди Бирн.

For more than a year, our community has been waiting & wondering what the new name for our mountains would be. Today marks the first day of the next chapter of our resorts storied history. While the name may be new, the legend of these valleys continue on, now as Palisades Tahoe pic.twitter.com/GJeyVO05hK