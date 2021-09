У США заради індіанців перейменували столицю Олімпіади

У 1960 році зимові Олімпійські ігри пройшли на гірськолижному курорті Скво-Веллі в США. Тепер він буде називатися Палісадес Тахо.

Читайте також: Весілля важче Олімпіади: українська красуня готується до головної події в житті

Рішення про перейменування було прийняти в рамках кампанії по боротьбі з дискримінацією корінного населення, повідомляє NBC. Про це десятиліттями просили індіанці, а нову назву вибирали більше року.

Індіанського слово "скво", спочатку означало жінок, але з часом набуло образливий відтінок.

"Це було правильним рішенням. Тепер наш курорт буде виглядати більш гостинним" , – заявив глава Палісадес Тахо Ді Бірн.

For more than a year, our community has been waiting & wondering what the new name for our mountains would be. Today marks the first day of the next chapter of our resorts storied history. While the name may be new, the legend of these valleys continue on, now as Palisades Tahoe pic.twitter.com/GJeyVO05hK