У США заради індіанців перейменували столицю Олімпіади

Зимові Олімпійські ігри 1960 року пройшли в Скво-Веллі. А потім десятиліття місцеві індіанці вимагали змінити назву курорту

Один з головних гірськолижних курортів США

У 1960 році зимові Олімпійські ігри пройшли на гірськолижному курорті Скво-Веллі в США. Тепер він буде називатися Палісадес Тахо.

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Рішення про перейменування було прийняти в рамках кампанії по боротьбі з дискримінацією корінного населення, повідомляє NBC. Про це десятиліттями просили індіанці, а нову назву вибирали більше року.

Індіанського слово "скво", спочатку означало жінок, але з часом набуло образливий відтінок.

"Це було правильним рішенням. Тепер наш курорт буде виглядати більш гостинним" , – заявив глава Палісадес Тахо Ді Бірн.

For more than a year, our community has been waiting & wondering what the new name for our mountains would be. Today marks the first day of the next chapter of our resorts storied history. While the name may be new, the legend of these valleys continue on, now as Palisades Tahoe pic.twitter.com/GJeyVO05hK - Palisades Tahoe (@palisadestahoe) September 13, 2021

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Палісадес Тахо (Скво-Веллі) знаходиться на захід від озера Тахо в горах Сьєрра-Невада, на висоті близько 1900 м над рівнем моря.

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Спортивний комплекс відомий перш за все як місце для заняття зимовими видами спорту. У літній час відпочивальники займаються тенісом, плаванням, прогулянками на конях.

Тут щорічно проходять конференції письменників.