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Никакой политики! Россия поддержала проведение в Украине Олимпийских игр

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 сентября, 22:19
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что к 2030 году ситуацию на Донбассе удастся урегулировать
Журова считает, что Украина может принять Олимпиаду
Журова считает, что Украина может принять Олимпиаду

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заговорил о намерении провести в Украине Олимпийские игры.

На этот раз на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

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Удивительно, но в России каждую новость из Украины должны прокомментировать на самом высоком уровне.

На сей раз олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова сказала, что думает по поводу Олимпиады в Украине.

"Почему нет? Все возможно. Любая страна, которая готова принять Олимпиаду, будет участвовать в заявке. Ей никто ничего не ограничивает.

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Дальше вопрос – как проголосуют члены МОК. Никакой политики здесь нет.

Единственная сложность может быть из-за ситуации на Донбассе. Но, думаю, к тому моменту удастся урегулировать этот момент. Я представляю спокойно Олимпиаду в любой стране", – цитирует Журову СЭ.

Ранее в Украине заявляли о намерении побороться за проведение Олимпиады в 2030 году или 2032 году.

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