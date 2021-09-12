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Ніякої політики! Росія підтримала проведення в Україні Олімпійських ігор

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 вересня, 22:19
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Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Росії Світлана Журова вважає, що до 2030 року ситуацію на Донбасі вдасться врегулювати
Журова вважає, що Україна може прийняти Олімпіаду
Журова вважає, що Україна може прийняти Олімпіаду

Вчора президент України Володимир Зеленський в черговий раз заговорив про намір провести в Україні Олімпійські ігри.

На цей раз на зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

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Дивно, але в Росії кожну новину з України повинні прокоментувати на найвищому рівні.

Цього разу олімпійська чемпіонка і депутат Держдуми РФ Світлана Журова сказала, що думає стосовно Олімпіади в Україні.

"Чому ні? Все можливо. Будь-яка країна, яка готова прийняти Олімпіаду, братиме участь в заявці. Їй ніхто нічого не обмежує.

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Далі питання – як проголосують члени МОК. Ніякої політики тут немає.

Єдина складність може бути через ситуацію на Донбасі. Але, думаю, до того моменту вдасться врегулювати цей момент. Я уявляю спокійно Олімпіаду в будь-якій країні" , – цитує Журову СЕ.

Раніше в Україні заявляли про намір поборотися за проведення Олімпіади в 2030 році або 2032 році.

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