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Свадьба тяжелее Олимпиады: украинская красотка готовится к главному событию в жизни

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 сентября, 17:47
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Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга жалуется, что у нее нет свободного времени даже после завершения Игр. Сейчас девушка готовится к собственной свадьбе
Анжелика Терлюга готовится к свадьбе
Анжелика Терлюга готовится к свадьбе / Фото: Instagram

Предложение руки и сердца Терлюга получила в апреле. Избранником спортсменки стал Владимир Зарецкий. В профиле в Instagram указано, что он тренер и мастер спорта международного класса по карате.

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"Если вы думаете, что после Олимпийских игр в моем графике есть пробелы свободного времени, то вы ошибаетесь.

Мне кажется, что даже подготовка к играм не сравнится с подготовкой к свадьбе.

Платье, торт, прическа, визаж, пригласительные, ресторан, роспись, свадебное меню, организация медового месяца. Как все это успеть?", – написала Анжелика в Instagram.

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