Шпагат года! Жена вратаря Динамо растянулась на досках для серфинга

Валерия Бойко похвасталась своей фигурой на хорватском острове Брач в Адриатическом море – эффектные фото красотки в бикини

Супруга Дениса Бойко Валерия / Фото: Instagram

Супруга динамовского вратаря Дениса Бойко, известного по прозвищу Кинг-Конг, восхитила подписчиков своей растяжкой.

Реклама

Читайте также: Шикарная! Появились постельные фото Дарьи Белодед

Необычным шпагатом, став своебразным мостиком между двумя досками для серфинга, Валерия Бойко блеснула на Адриатике.

Также Валерия Бойко решила пофлиртовать со своими фолловерами, выложив еще две откровенные фотографии в Instagram и подписав их следующим образом: "Хочу вот так, а не вот это все".

Реклама

А это уже Валерия Бойко на том же острове Брач – в компании своих подруг. Лиц не видно, но красота – неописуемая.

Отметим, что Денис Бойко уже давно вместе с Валерией, а вот ее расположения добился не сразу.

"Там не романтическая история. Как-то я увидел такую прекрасную девушку, что не мог пройти мимо. Потом начал узнавать у своих знакомых, кто ее знает. Чуть не с объявлениями ходил. В итоге начал общаться с ее подругой, через которую попросил номер своей будущей жены. Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я руки не опустил и не переставал наяривать", – рассказывал как-то вратарь, в итоге добившийся своего

Реклама