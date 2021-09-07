Степаненко в Париже попробовал заработать денег пением: жена остановила

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко и его супруга Маргарита поделились новыми подробностями своего пребывания в столице Франции

Тарас Степаненко и его жена Маргарита / Фото: Instagram

Мы уже писали, что после ничьей 1:1 с Францией тренер сборной Украины Александр Петраков предоставил ряду игроков возможность отдохнуть, а Тарас Степаненко, пользуясь случаем, махнул с супругой в Париж.

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Гуляя по столице Франции, влюбленные родители троих детей не забыли посетить Монмартр. И подпевая местному уличному музыканту, Тарас Степаненко поймал себя на мысли, что свои вокальные способности мог бы монетизировать.

"Давай деньги зарабатывать", – предложил Тарас Степаненко

Но Маргарита идею мужа не поддержала.

"Нет, таким пением вряд ли", – рассмеявшись, ответила красотка

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"Очень хотела психануть и полететь с детьми, ведь они мечтают о Париже и Эйфелевой башне с первого дня учебы во французской школе. Но слишком сложный перелет, рейсы оставались только с пересадками. Решили, почему бы не романтик, ведь это мы тоже очень любим)))" – поведала Маргарита Степаненко.

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По словам Маргариты, кума подкинула им "программу совершенно другого Парижа": "Мы прогулялись по улочкам и посмотрели места, о которых и не знали. Море удовольствия".