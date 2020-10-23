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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед проиграла впервые за полтора года

23 октября, 22:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победная серия знаменитой спортсменки прервалась на отметке 20 схваток

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед проиграла в четвертьфинале турнира серии IJF World Judo Tour румынке Андре Читу. Для двукратной чемпионки мира это поражение стало знаменательным, ведь она проиграла впервые за полтора года!

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В предыдущий раз Белодед не смогла победить свою соперницу 29 марта 2019 года. С тех пор она провела 20 схваток и во всех победила, сообщает xsport.ua.

Ранее мы писали, что Белодед на 20-летие перестала скрывать отношения с возлюбленным из "Динамо". Украинская чемпионка мира по дзюдо показала фотографии с Денисом Поповым.

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Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 20-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не опускают руки.

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дзюдо Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

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