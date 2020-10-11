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Белодед на 20-летие перестала скрывать отношения с возлюбленным из "Динамо" (фото)

11 октября, 09:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская чемпионка мира по дзюдо показала фотографии с Денисом Поповым

Вчера отметила юбилей одна из самых популярных украинских спортсменок не только в нашей стране, но и в мире. Мы писали, что Дарья Белодед празднует 20-летие.

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На своей страничке в Instagram дзюдоистка показала несколько фотографий на берегах Днепра с близкими ей людьми. Даша поблагодарила тех, кто поддерживает ее, и призналась в любви. Также она похвасталась огромным букетом роз и не стала скрывать, что у нее – роман с молодым защитником киевского "Динамо" Денисом Поповым.

INSTAGRAM

Недавно дзюдоистка Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо". Пару видели вместе на премьере фильма о Дарье.

21-летний Попов также впервые опубликовал в соцсетях фото с возлюбленной, поздравив ее с днем рождения.

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Напомним, что еще в апреле Денис давал интервью вместе с девушкой Настей. Тогда Попов запрещал своей девушке откровенные фото в соцсетях. Но, как видим, пара распалась, и футболист нашел новую любовь.

Смотрите, как Белодед, будучи за рулем автомобиля, встретила на киевских дорогах всадника:

Дарья Белодед на автомобиле обгоняет всадника Видео: Instagram

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фото футбол день рождения дзюдо Дарья Белодед Денис Попов
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