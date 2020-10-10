Дарья Белодед празднует 20-летний юбилей: как юная украинка пришла к мировой славе

Сегодня знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед празднует день рождения. Двукратной чемпионке мира исполняется 20 лет! Она еще совсем юная, но уже завоевала любовь фанатов по всему миру.
Читайте также: Украинская "Анаконда": смотрите фильм про уникальную чемпионку Белодед, которая делилась личным
Дарья родилась в семье известного дзюдоиста Геннадия Белодеда, двукратного чемпиона Европы, а также призера чемпионата мира по самбо, и мастера спорта СССР по дзюдо Светланы Кузнецовой.
Тем не менее, родители были против, чтобы девушка шла по их стопам и в юном возрасте отдали ее на художественную гимнастику.
Но гены взяли свое – в шестилетнем возрасте Даша настояла на том, чтобы заниматься дзюдо, а родители в итоге стали ее тренерами.
Свою первую взрослую золотую медаль Белодед выиграла в 2017 году на открытом Континентальном Кубке в Праге.
Всемирная известность к Даше пришла после победы на чемпионате мира 2018 года в Баку. Украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории.
Через год Белодед повторила свой успех и установила новый рекорд, став самой юной двукратной чемпионкой мира.
В 2019 году Дарья завоевала золотую медаль Европейских игр и была награждена Орденом княгини Ольги III степени.
Успехи на мировой арене не остались незамеченными. В 2018 году Белодед стала амбасадором знаменитого португальского клуба "Спортинг".
Некоторое время украинка встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, но в апреле 2019 года пара рассталась.
На премьере короткометражного фильма о спортсменке Дарью заметили в компании с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым. Они держались за руки и улыбались друг другу.
Даша входит в десятку самых популярных украинских спортсменов в Instagram. На ее страницу подписаны 309 тысяч фолловеров.
После завершения карьеры в спорте Дарья планирует заниматься журналистикой.
Читайте также: Невероятная Белодед сменила вид спорта: смотрите тренировку сногсшибательной дзюдоистки
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк