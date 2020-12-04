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Титульный бой украинского кикбоксера сорвался из-за коронавируса

4 декабря, 19:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Роман Крыкля должен был защищать пояс чемпиона One Championship

Украинский кикбоксер Роман Крыкля заразился коронавирусом и не сможет выступить на турнире Big Bang в Сингапуре, где он должен был защищать титул чемпиона One Championship в полутяжелом весе в бою против Мурата Айгюна из Турции.

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Крыкля сможет встретиться с Айгюном 18 или 25 декабря, а пока же турецкий боец проведет встречу с против бразильца Андерсона Силвы, сообщает xsport, ссылаясь на Kickboxing.tv.

На профессиональном ринге Крыкля выступает с 2011 года. На его счету 31 победа и пять поражений. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав Тарика Хбабеза во втором раунде.

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кикбоксер кикбоксинг коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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