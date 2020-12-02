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Российский боец UFC устроил драку на свадьбе, но получил сдачи и схватился за тарелку

2 декабря, 16:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Конфликт случился на почве алкоголя

Боец смешанных единоборств из России Гаджимурад Антигулов устроил драку во время свадьбы в Дагестане. Конфликт произошел из-за алкоголя. Из-за религиозных убеждений на столах отсутствовал алкоголь, однако Антигулов где-то раздобыл горячительный напиток и распивал на своем месте.

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Бойцу несколько раз сделали замечание, чтобы он убрал алкоголь со стола, а после очередного у него не выдержали нервы и Гаджимурад набросился на гостя. Правда, тот оказался не из робких и дал сдачи Антигулову. В отместку боец схватился за тарелку, но не успел применить "холодное оружие".

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Отметим, что Антигулов выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Свой предыдущий бой он провел октябре, уступив соотечественнику Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на его счету 20 побед и восемь поражений в MMA.

Ранее мы писали, что бойцу MMA оторвали ухо за попытку надеть подгузник на соперника. Спортсмены начали выяснять отношения еще во время дуэли взглядов.

Видео: Сегодня
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свадьба драка UFC смешанные единоборства боец

Источник: Сегодня|Спорт

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