На протестах в Минске задержали еще двух знаменитых белорусских спортсменов

Легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин высказали свою гражданскую позицию

Еще двое представителей спорта попали за решетку в Беларуси за участие в митингах оппозиции, которая выступает против фальсификаций на президентских выборах. В воскресенье в Минске задержаны серебряный призер Олимпийских игр-2008 Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин, сообщил Белорусский фонд солидарности спортсменов.

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Ранее в Беларуси за участие в протестах задержали звезду мирового баскетбола.

Сообщается, что легкоатлет Кравченко и кикбоксер Ганин в момент задержания находились в машине на парковке в центре столицы. По свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками: "Хочешь как на Украине?" Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками. На данный момент местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.

Андрей Кравченко одним из первых подписал Открытое обращение спортсменов за честные выборы и против насилия. Он был уволен с места работы и исключен из национальной команды по легкой атлетике. Ганин также подписал обращение.

Кравченко – серебряный призер Олимпийских игр 2008 года, призер чемпионатов мира, чемпион Европы в десятиборье и семиборье. Ганин – многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу.

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Также в Беларуси за участие в протестах задержан знаменитый футболист.

Смотрите передачу, где обсуждались протесты в Беларуси:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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