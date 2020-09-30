В Беларуси за участие в протестах задержали звезду мирового баскетбола

Знаменитой спортсменке Елене Левченко не позволили вылететь из Минска на лечение за границу

Знаменитую белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в минском аэропорту после ее участия в протестах против Александра Лукашенко. 37-летняя спортсменка намеревалась улететь на лечение и реабилитацию, сообщает tut.by, но попасть к заграничным врачам ей не довелось.

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Из аэропорта Елену Левченко доставили в Ленинское РУВД Минска, а затем отправили в изолятор на Окрестина. Суд назначили на среду, 30 сентября.

По информации от адвоката баскетболистки Михаила Кирилюка, Левченко вменяют нарушение статьи административного кодекса ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий"), подразумевающую предупреждение, штраф или арест до 15 суток. Причиной задержания, по данным белорусских СМИ, послужило участие спортсменки в маршах против Лукашенко.

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Елена Левченко. Фото fiba.com

"Я за честные выборы! Верните нам эту возможность! – заявляла ранее баскетболистка Елена Левченко. – Пускай каждый для себя определит, каким он хочет этот мир. Они за мир, который в Северной Корее? Там ведь нет войны, там мир. Или за тот мир, где не нарушаются права человека?"

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Отметим, что Елена Левченко является звездой мирового баскетбола. В 2010-м она сыграла в финале женской НБА, в том же году была признана лучшей центровой чемпионата мира.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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