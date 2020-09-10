Ломаченко пожурили в России: "Не смог справиться с дьяволом своим в храме Божьем"

Страсти после стычки Василия Ломаченко и Ивана Редкача в православном храме США не утихают. По поводу конфликта, случившегося в Калифорнии между двумя украинскими боксерами, высказался известный кикбоксер из Азербайджана, проживающий в Москве, – двукратный чемпион мира Эмиль Маммадов.

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Под постом Редкача о конфликте с Ломаченко в храме, Маммадов написал следующее: "Ну, братанчик, видимо, ты его очень сильно чем-то зацепил. Что не смог справиться с дьяволом своим в храме Божьем. Это у тебя нужно поинтересоваться, чем ты его так?".

На это Редкач ответил Маммадову: "Не готов к критике – не заводи соцсети".

Напомним, если верить Редкачу, Ломаченко в церкви грубо отреагировал на его приветствие, оттолкнул руками в присутствии семьи Ивана и попросил остаться у храма, чтобы продолжить разборки. Но продолжения не последовало.

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Точнее, последовало, но уже в социальных сетях. Редкач раскритиковал Ломаченко, сделав акцент на том, что Василий позиционирует себя как глубоко верующего человека, и подытожил: "Грош цена твоей вере, Вася". Последний при этом предпочитает отмалчиваться.

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Добавим, что неприязнь в отношениях Редкача и Ломаченко наблюдается уже не один месяц. В свое время Редкач высмеивал Ломаченко в Instagram за его призыв к православным делать кресты на дверях оливковым маслом. Позже Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре, поместив фото Василия в рамочку над столом, за которым сидят Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Кроме того, Редкач заявляет, что в бою Ломаченко – Лопес 17 октября его симпатии будут на стороне американца. "Поставлю все деньги на Лопеса" , – говорит Иван.

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