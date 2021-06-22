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Польша --
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Испания --
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Свадьба украинской чемпионки в США: шикарное платье с вышивкой и церемония у воды

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 17:02
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Олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Пундик показала фото одного из самых памятных дней в своей жизни, а к алтарю спортсменку вел отец
Галина Пундик с отцом на своей свадьбе
Галина Пундик с отцом на своей свадьбе / Фото: Instagram

Не так давно мы сообщали, что известная украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008 Галина Пундик беременна и вот-вот станет мамой. А теперь саблистка показала фото со своей свадьбы. Напомним, что 33-летняя спортсменка уже несколько лет живет в США, где и нашла свое личное счастье.

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Свадьба состоялась еще в 2020 году, но снимками с торжества Галина не баловала. А теперь стало понятно, что к алтарю где-то в теплых краях 33-летнюю спортсменку вел папа. А сама церемония, судя по всему, прошла у воды.

Напомним, что в 2016 году украинская красавица-саблистка обручилась с 32-летним американским теннисистом Уильямом Бо-Вейгаардом, который был неоднократным победителем студенческой лиги США и капитаном университетской команды.

В свое время Уильям приезжал в Украину и ездил с любимой на международные турниры, а затем сделал ей предложение во время отпуска на Карибах. Вскоре Пундик завершила карьеру и перебралась к жениху в США, где работает помощником тренера по фехтованию в университете и готовит детей.

Ранее Харлан забавно отметила Пасху в Италии со своим бойфрендом.

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4
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
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3
3
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3
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3
4
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3
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#
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И
Г
О
1
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3
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2
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3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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