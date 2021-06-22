Свадьба украинской чемпионки в США: шикарное платье с вышивкой и церемония у воды

Олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Пундик показала фото одного из самых памятных дней в своей жизни, а к алтарю спортсменку вел отец

Галина Пундик с отцом на своей свадьбе / Фото: Instagram

Не так давно мы сообщали, что известная украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008 Галина Пундик беременна и вот-вот станет мамой. А теперь саблистка показала фото со своей свадьбы. Напомним, что 33-летняя спортсменка уже несколько лет живет в США, где и нашла свое личное счастье.

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Свадьба состоялась еще в 2020 году, но снимками с торжества Галина не баловала. А теперь стало понятно, что к алтарю где-то в теплых краях 33-летнюю спортсменку вел папа. А сама церемония, судя по всему, прошла у воды.

Напомним, что в 2016 году украинская красавица-саблистка обручилась с 32-летним американским теннисистом Уильямом Бо-Вейгаардом, который был неоднократным победителем студенческой лиги США и капитаном университетской команды.

В свое время Уильям приезжал в Украину и ездил с любимой на международные турниры, а затем сделал ей предложение во время отпуска на Карибах. Вскоре Пундик завершила карьеру и перебралась к жениху в США, где работает помощником тренера по фехтованию в университете и готовит детей.

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