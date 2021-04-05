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Странная традиция – бить яйца: Харлан забавно отметила Пасху в Италии

5 апреля, 12:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская саблистка весело проводит время с любимым

В минувшее воскресенье в мире отмечали католическую Пасху. Приобщились к радостному празднику и некоторые наши спортсмены. Скажем, Свитолина после помолвки с Монфисом отпраздновала Пасху в горах. А олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в эти дни находится в Италии в компании с бойфрендом – саблистом Луиджи Самеле.

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Девушка наследовала традицию биться на Пасху яйцами. Правда, в подарок она получила не обычное, а огромное шоколадное яйцо. Хотя его постигла та же участь. Украинка кулаком разбила презент, а из него неожиданно посыпались орешки. Луиджи встретил сюрприз радостным смехом, а Оля пыталась ловить разлетающийся фундук. Получилось весело. А саму традицию Самеле назвал туманной.

Ольга Харлан на Пасху 2021

Накануне Харлан потроллила возлюбленного, сыграв с ним в необычную игру.

Напомним, Ольга становилась олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а в личных дважды брала бронзовые медали. Ближайшим летом она выступит в Токио в надежде завоевать-таки персональное "золото".

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Смотрите, как Оля ссорилась со своей кошкой:

Ольга Харлан и ее кошка Видео: Instagram

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видео Пасха фехтование Ольга Харлан яйцо разбила
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