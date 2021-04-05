Странная традиция – бить яйца: Харлан забавно отметила Пасху в Италии

В минувшее воскресенье в мире отмечали католическую Пасху. Приобщились к радостному празднику и некоторые наши спортсмены. Скажем, Свитолина после помолвки с Монфисом отпраздновала Пасху в горах. А олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в эти дни находится в Италии в компании с бойфрендом – саблистом Луиджи Самеле.
Девушка наследовала традицию биться на Пасху яйцами. Правда, в подарок она получила не обычное, а огромное шоколадное яйцо. Хотя его постигла та же участь. Украинка кулаком разбила презент, а из него неожиданно посыпались орешки. Луиджи встретил сюрприз радостным смехом, а Оля пыталась ловить разлетающийся фундук. Получилось весело. А саму традицию Самеле назвал туманной.
Накануне Харлан потроллила возлюбленного, сыграв с ним в необычную игру.
Напомним, Ольга становилась олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а в личных дважды брала бронзовые медали. Ближайшим летом она выступит в Токио в надежде завоевать-таки персональное "золото".
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